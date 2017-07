Hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites ce dimanche

Ce dimanche est marqué par la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites et d’hommage aux "Justes" de France



Des cérémonies de souvenir avec dépôt de gerbes se sont ainsi tenues à Saint-Denis, en présence de Gilles Traimond, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet pour la cohésion sociale et la jeunesse, à Saint-Benoît, en présence de Christine Geoffroy, sous-préfète de Saint-Benoît, et au Tampon, place de la mairie annexe, en présence de Vincent Lagoguey, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Pierre.



Les Anciens Combattants, la population civile et les élèves des établissements scolaires y étaient conviés.



Retrouvez les clichés de Pierre-Guy Paulin.