Hommage aux anciens de la Charles de Foucauld à La Saline

Joseph Néhoua était gardien de but de cette sélection de La Réunion. Alexis Ferblantier et lui sont aujourd’hui les deux derniers des cinq représentants que Charles de Foucauld avait alignés en sélection réunionnaise dans le cadre de ce tournoi. Tous ont brillamment défendu nos couleurs. Cela valait bien un hommage.



C’était à la mairie de la Saline autour du maire, Joseph Sinimalé et du président la ligue Yves Éthève. Un hommage auquel étaient associés Oscar et Roger Néhoua respectivement arrière droite et demi-droite de cette équipe "de la Charles", fondée en 1952… et toujours en activité 65 ans après. Un clin d’œil a été aussi adressé à Jean-Denis Daly, ancien dirigeant qui a présidé aux destinées du club de foot de Fonds de Puits. M. Daly y a consacré une bonne partie de vie et laissé sa santé…



Le Maire de Saint-Paul et le président de la Ligue s’accordent à dire que "tous sont des modèles de persévérance dont les jeunes doivent s’inspirer".