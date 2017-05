Hommage au Père Glénac à Sainte-Marie, ce jeudi de l'Ascension

Une journée d'action de grâce en hommage au Père François Glénac est organisée le jeudi 25 mai, à l'occasion de l'Ascension.



Vous êtes invités à venir prier, chanter et aussi témoigner.



Quand une personne part, il est naturel de désirer lui rendre hommage d’une manière personnelle.



Chorales, groupes de prière, artistes chrétiens et locaux, se réunissent ce jeudi sur l’esplanade du frère Scubilion pour rendre hommage au père Glénac.



PROGRAMME

8h30 : Messe

9h30 : Temps louange et de prière

11h - 12h : Prière Mariale sous le préau et Procession jusqu'à l'Église

12h - 13h : Temps d'adoration dans l'Église

13h : Pique-nique partage dans le parc

14h - 18h : Concerts et Témoignages sous le préau



Avec l’Ensemble Vocal bénédictin, la Chorale de Sainte-marie, Soldiers of lord, Jimmy, Marie-Armande et Henry-Claude Moutou, le groupe Feu de joie, L’association Adoramus-t, les jeunes talents 2017...





Contact et Infos : 0693 04 19 21