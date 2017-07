Hommage à Jean Pierre La Selve ce samedi au Théâtre Luc Donat

Le 15 janvier dernier à Cannes Jean Pierre La Selve, amoureux de notre île et de toutes les musiques du monde, s'en est allé en marquant de son empreinte l'histoire des musiques de l'Océan Indien, notre histoire ....



Jean Pierre La Selve, l'un des fondateurs des compères Grat'Fils puis Vavangue, a longtemps vécu et travaillé au Tampon en tant que professeur au lycée Roland Garros, a animé des cours d'accordéons diatoniques et des bals traditionnels à la MJC et surtout fait vibrer de nombreuses fois sa mandoline et son violon au Théâtre Luc Donat .



C'est donc avec un grand OUI que son directeur Monsieur Juret et son équipe nous accueillent dans ce magnifique lieu, pour lui rendre cet hommage, saluer et partager nos meilleurs souvenirs lors de cette soirée conviviale et musicale avec des danses traditionnelles, et rencontres comme il les aimait ...



Seront présents lors de cette soirée inédite, des personnes qui ont pu côtoyer Jean Pierre sur diverses scènes ou autres, tels que Jean Max Labonté, Guillaume Legras, Didier Coquille, Viviane Coquille et d’’autres invités, des reportages photos et vidéos seront également diffusés.



Seront présents sur scène : La Soufflette (regroupement de musiciens qui jouent de l'accordéon et dont Jean Pierre faisait partie ), Guy André Demery Dit « Ti l'Aïl », 02 couples de danseurs du groupe folklorique, un des derniers des pépé des 400, Jean Max Labonté leader et chanteur des Grat'fils, Viviane Coquille, Didier Coquille, Guillaume Legras, Jean François Fauchard, François Legros, Éric Johnson, interventions vidéos de Henri Claude Moutou et Fred Espel.