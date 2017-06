Hold-up sur le Golf Club de Bourbon

Il était une fois un splendide golf réunionnais de 18 trous niché dans la forêt de l'Etang Salé.

Un golf vieux de 48 ans, construit, bonifié et animé par une association sans but lucratif, cela sans subventions et financé par les membres. Plus de 1000 licenciés, un budget de 1800000 €, de nombreuses compétitions dont les championnats de France de double, des œuvres caritatives, etc...



Un golf ouvert à tous et faisant la promotion du sport, avec une école de golf de plus de cent jeunes sans oublier le tennis.



Un lieu de détente, de convivialité et d'échanges également, avec sa piscine, ses tennis et son restaurant.



Une association faisant vivre plus de 30 familles avec ses salariés et professionnels associés, gérée par des bénévoles. Elle paye son loyer et règle même les taxes foncières en place du propriétaire du terrain.



Un vrai conte de fées.

Oui mais voilà, le département décide de ne pas renouveler sa convention d'occupation et lance un appel à projets pour construire un hôtel 5 étoiles, des boutiques, des bureaux, développer le tourisme et valoriser le site.



Les loups se déchainent.

La bataille est gagnée facilement par le groupe GTOI-ICADE. Il propose un énorme investissement de plus de 60 Millions agrémenté d'une extension du golf de 9 trous supplémentaires.



Mais pas d'inquiétude, avec la défiscalisation et le financement FEDER sous l'égide de la Région, le montant à payer par GTOI va fondre comme neige au soleil.



Le roi du béton va pouvoir œuvrer.

Seulement il n'y connait rien dans le golf et ce n'est pas sa vocation.

Peu importe, il va faire appel à un groupe de métropole, UGOLF, qui gère déjà une cinquantaine de golfs. UGOLF se voit donc offrir un cadeau royal, parfaitement opérationnel.

Il n'y connait rien en gestion d'hôtel, peu importe, le groupe Mauricien LUX va s'en occuper.

Tant qu'à faire le restaurateur actuel on va le dégager et faire appel à un groupe de restauration métropolitain également.



Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Mais que devient le Golf Club de Bourbon dans tout cela?

Il est mis devant le fait accompli, et cela sans la moindre compensation pour son œuvre et les importantes sommes investies.

Il devient une simple association sportive, qui aura peut-être le droit d'organiser quelques compétitions, qui n'aura plus aucun regard sur le fonctionnement et le devenir du site qu'il a créé de toutes pièces.



Et encore une fois on privilégie le profit, on brade et bétonne la Réunion au bénéfice de groupes métropolitains et Mauriciens, sans état d'âme.

Nou lé pa plus, nou lé pa moin, parait-il.

En tous cas pas cette fois, le hold-up est caractérisé.

La question se pose, pouvons-nous accepter ou devons-nous réagir ?

Que va devenir la forêt de l'Etang Salé, haut lieu de fréquentation sportive et de nature préservée ?

Qu'en est-il de l'humain, que vont devenir les salariés à terme ?



La fin de l'histoire est loin d'être écrite.

Sous les branches la révolte gronde, le mouvement sportif et associatif va-t-il se faire croquer par le secteur privé avec la complicité de nos élus ? Les prochains mois pourraient être fort animés...

Faisons en sorte que le conte de fées puisse se poursuivre



J.C. ANTHONY, président du GCB 2008-2011, pour le Comité de Sauvegarde et de Protection de l'Espace Golfique de la Forêt de l'Etang Salé (CSPEGFE)