Mail Courrier des lecteurs Histoire d'une petite altercation

Il y a près de chez moi un lotissement de logements sociaux (petites maisonnettes) et là, en passant, j'entends un gars qui parle dans un mégaphone et je vois des voitures "Monique Orphé" avec leur petit cœur hypocrite garées au carrefour. Je me dis alors que je vais écouter un peu ce monsieur qui était manifestement en train de finir son discours. Et là, franchement, c'était hallucinant. En gros, Macron allait sauver les travailleurs. Il fallait voter pour la gauche, donc pour Macron, parce sinon, ce serait la droite (LR), et ils le regretteraient après, mais ce serait trop tard. Macron allait augmenter de 50% la prime d'activité (super !). Il fallait absolument lui donner les moyens de mettre en place son super programme de protection des travailleurs, donc voter pour Monique Orphé, etc, etc. J'étais complètement outrée.



Tellement outrée que, quand il a eu fini, je n'ai pas pu me retenir de m'adresser à lui pour le traiter de menteur (ce n'est pas mon style, d'ordinaire, de me ruer sur les gens, mais là, c'était trop). Je lui ai dit que le programme de Macron était au contraire la casse totale du droit du travail, et qu'il mentait donc. Il m'a répondu - toujours devant tout le monde, bien entendu - que je racontais n'importe quoi, que Macron n'allait pas du tout casser le code du travail, ni rien changer aux retraites non plus d'ailleurs (ce que je ne lui demandais pas). Ah oui, ai-je dit ? Et la retraite à points ? Faux, m'a-t-il répondu, ce n'est pas vrai, je ne savais pas ce que je disais, Macron maintenait la retraite à 62 ans (certes, oui, mais en refondant tout le système par ailleurs – mais, apparemment, j'affabulais). Je lui ai dit que j'avais au contraire très bien lu le programme de M. Macron, et que je savais parfaitement ce que je disais. Bref, c'était absolument dingue. Je n'en croyais pas mes oreilles. Un tel culot dans le mensonge !



Pas étonnant qu'ils récupèrent des voix s'ils ne se gênent pas pour raconter pareilles salades !



Avant de m'en prendre à ce bonhomme, pendant qu'il finissait son discours, j'ai parlé avec certains des militants, des gars bien plus jeunes - 25-30 ans tout au plus - qui étaient autour des voitures. Et, franchement, j'ai eu l'impression que certains y croyaient, eux aussi, au discours social de ce type, et que Macron allait faire du bien aux classes populaires. Je leur ai dit : mais enfin, sérieusement, vous y croyez ? Avec un gouvernement constitué de chefs d'entreprises ? Alors qu'ils vont laisser les employés seuls pour se défendre face aux patrons ? Pour la réponse, ils m'ont renvoyé sur le gars au mégaphone, qui "saurait mieux répondre qu'eux". Waaouh ! Catherine Lu



