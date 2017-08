La polémique fait rage depuis que la station balnéaire a perdu son « h », après l’ouverture de la route des Tamarins. Le tribunal a même été saisi. Ainsi que le conseil municipal . Et justice sera peut être rendue, ou pas , à ceux qui se sentent lésés à cause de cette ablation orthographique.



Hermitage ou ermitage ? Les puristes de la langue française ont certainement un avis très clair sur la question et diront toujours que l’une des formes est apparue après l’autre et a fini par entrer dans l’usage courant . Pour ma part , volontairement, je ne me prononcerai pas sur la suprématie d’un mot par rapport à l’autre.



Par contre, je ressens un trouble à propos de ces deux toponymes locaux et cela n’a rien à voir, ou beaucoup moins, avec l’orthographe. En effet, à une certaine époque , la carte IGN et les panneaux sur la route donnaient : « Ermitage les Hauts » et « Hermitage les Bains » pour indiquer les deux agglomérations bien connues à Saint Paul.



Cette étrange différence n’avait pas manqué de m ’interpeller . Etait-ce due à une ignorance manifeste ou à une erreur matérielle d’impression ?. Allez savoir ! J’ai eu, par la suite l’occasion, de par mon métier, d’amener à faire réfléchir, sans grande prétention , sur l’origine de cette anomalie. Je ne peux aujourd’hui passer sous silence l’explication qui m’avait été fournie par une personne des hauts, pour plaisanter peut-être : le « h » qu’on a attribué à la station balnéaire est fait pour montrer que là-bas, ils auront toujours un plus par rapport à nous, qui sommes ici , peu ou prou dans la misère. A eux , les villas pieds dans l’eau , les piscines et autres signes extérieurs de richesse, et ce « h » ajouté pour bien se démarquer…



Alors, monsieur le Maire de Saint Paul, je pense qu’il est temps pour vous de mettre fin à ce clivage humiliant. L’heure est à l’harmonisation toponymique. A défaut d’une concertation auprès de l’Académie, pour arbitrer cette polémique , vous avez le choix entre deux solutions : un « h » pour tout le monde ou alors pour personne ! Gageons que cette harmonisation soit une petite preuve de votre volonté de mener une politique basée sur une gestion équilibrée de votre territoire .