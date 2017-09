Hermitage : Le seul avis à demander

La suppression du H de l’Hermitage étant possible si un « intérêt public local » le justifie, le tribunal administratif a demandé au conseil municipal de Saint Paul de respecter la loi, tout simplement, et si la suppression est confirmée, de prendre une délibération dans ce sens accompagnée des justifications.



Justifications dont il contrôlera le bien fondé quand il en sera saisi.



C’est un problème de droit. Un point c’est tout.



En conséquence, le seul avis à demander doit l’être auprès des avocats de Montpellier qui ont eu à défendre la commune devant le tribunal administratif. Et à eux seuls. Ils ont tout le dossier en mains et connaissent la solution. Ils étaient arrivés devant le tribunal les mains vides et, sauf éléments nouveaux –ils sont bien les seuls à le savoir, d’où la nécessité de leur demander leur avis- elles le seront encore en cas d’obstination.



Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, pour vous aider à prendre une décision, demandez-leur d’urgence leur avis pour éviter à nouveau des dépenses inutiles.



Les instances culturelles ou scientifiques, les historiens ou agrégés de linguistique, les Littré, Robert, Quillet ou Larousse, les Grec ou les latins des semi déserts, et encore moins la sensibilité des uns ou autres étalée dans la presse n’ont strictement rien à y faire.

Que ceux qui en doutent consultent des juristes. Et eux seuls. Si un spécialiste du droit accepte de prendre la plume pour me démentir, je ferai humblement profil bas.