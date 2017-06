Hermann Rifosta se présente comme le "nouveau choix"

La société a besoin de changement de cap et de nouveautés.Nous proposons:1) La défiscalisation à terme pour toute embauche de jeunes ou moins jeunes pour les entreprises réunionnaises de toutes sortes qui en font la demande.2) Un guichet unique d'insertion pour tous les jeunes demandeurs d'emploi.3) Des créations de centres d'hébergement gratuits pour les plus démunis sans familles d'accueil ou SDF.4) Une loi de moralisation faisant interdiction de se présenter aux élections à tout citoyen reconnu coupable de délit majeur ou condamné.5) La création de centres d'accueil pour délinquants juvéniles.6) Une loi nouvelle pour la vie animale notamment en terme de maltraitance.7) Des grands défis concernant la déchetterie et recyclages.(Plus de précisions sur le site internet www.hermann-rifosta.com