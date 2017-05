Hermann Rifosta candidat envers et contre tout dans la 4ème circonscription

Le fait que Michel Fontaine, le maire de Saint-Pierre, l'ait démis de ses fonctions d'adjoint à la culture il y a un mois ne l'a pas calmé. Loin de là...



Hermann Rifosta a décidé d'aller jusqu'au bout de sa démarche en annonçant officiellement ce matin sa candidature aux législatives dans la 4ème circonscription.



Dans un communiqué, il affirme que ce n'est pas "un capitaine qui choisit ses joueurs, mais que c'est l'entraîneur et le peuple". "Vu le contexte, dit-il, restant affilié Les Républicains, je me présente sans étiquette politique", avant de rappeler qu'il est toujours élu à la mairie de Saint-Pierre et au conseil départemental.