Hautes-Pyrénées : Un minibus avec sept enfants à bord chute de 10 mètres dans un ravin

Dimanche vers 20h, un minibus a fait une sortie de route et chuté dans un ravin des Hautes-Pyrénées. A son bord, une famille de vacanciers de 9 personnes dont 7 enfants âgés de 11 mois à 17 ans.



Le véhicule s’est immobilisé une dizaine de mètres plus bas contre une grange aux alentours de Cauterets. Fort heureusement, aucun membre de la famille n’a été blessé. Tous ont été extirpés du minibus indemnes et les secours alertés.



Les deux plus jeunes enfants ont tout de même étaient conduits à l’hôpital de Lourdes pour subir des examens de contrôle, indique la Gendarmerie des Hautes-Pyrénées.



Selon les premiers éléments, le conducteur se serait assoupi au volant.