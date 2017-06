Hausse spectaculaire du nombre de cancers du pénis

Depuis trente ans, le nord de l’Europe et les États-Unis voient exploser le nombre de cas de carcinomes in situ, une maladie prémaligne qui peut se transformer en cancer du pénis des années plus tard.



C’est ce qu’a révélé une équipe de chercheurs anglais de l’University College London lors du Congrès de l’Union européenne d’Urologie qui a eu lieu en mars dernier.



Les chercheurs ont précisé qu’en Angleterre, l’incidence de cette maladie est passée de 19 nouveaux cas signalés en 1979 à 193 en 2011.



En Belgique, près de 100 nouveaux cas de cancers du pénis sont diagnostiqués chaque année depuis cinq ans, indique la Fondation registre du cancer.



Le principal facteur du carcinome in situ du pénis est le virus du papillome humain (HPV) ou papillomavirus.



D'autres infections associées au papillomavirus ont augmenté ces dernières années, dont les verrues génitales, les cancers de l'anus, de la tête et du cou ainsi que celui de la gorge, lié à la pratique du cunnilingus (sexe oral) et plus généralement à une augmentation du nombre de partenaires sexuels depuis les années 1960.



Cette augmentation peut aussi s'expliquer par le recul de la circoncision, qui protège contre l'infection par le papillomavirus et le cancer du pénis, a noté le Dr Simon Rodney.