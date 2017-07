Handicap: La Ville du Port poursuit son engagement

Alors que depuis 2005, la loi impose aux collectivités locales d’embaucher 6% de personnes en situation de handicap, la Ville du Port a donné une conférence de presse ce vendredi pour mettre en lumière sa mobilisation.



"Parce que l’apprentissage, au même titre que la formation initiale sous statut scolaire, est une voie d’accès à l’excellence, nous avons intégré dans nos effectifs 6 apprentis en 2015 et 3 autres en 2016", déclare Olivier Hoarau, félicitant deux lauréats du CAP "agent polyvalent de restauration" et "jardinier paysagiste", ainsi que les nouveaux apprentis, présents pour l’occasion.



Au 31 décembre 2016, la Ville du Port compte 4,45% d'agents en situation de handicap. Pour attendre le taux fixé par la loi, "il manque une dizaine de personnes", commente la direction des ressources humaines.



"Politique volontariste"



"La Réunion figure parmi les départements qui remplissent le mieux cette obligation", indique à ce sujet Christian Tessier, le directeur de l'ALEFPA. Alors qu'une contribution doit être versée a u FIPHFP (fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) proportionnellem ent au manquement, il fait remarquer : "C omme les collectivités rejoignent de plus en plus leur obligation, le fond sera moins avantagé financièrement".



Si l'embauche de personnes en situation de handicap est une obligation légale,"la clé d’entrée, ce sont les compétences, pas le handicap", tient tout de même à souligner Dominique Samuel, président de l’association Frédéric Levavasseur. Une information confirmée par Olivier Hoarau, qui félicite "l'esprit combatif" des lauréats et les qualifie de "forces vives".



Fière de cette "politique volontariste", la municipalité fait savoir qu'elle compte poursuivre dans cette voie. "Trois nouveaux jeunes intégreront les effectifs d’ici le mois de septembre", annonce d'ailleurs le maire.



Parallèlement, la Ville projette de mettre en place un pôle d'accueil pour personnes en situation de handicap et pour les aidants familiaux, en partenariat avec un association portoise, ainsi que le partage de repas à domicile pour les personnes âgées dans cette situation.