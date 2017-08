HamonAmour: Un autre site de rencontre... pour les pro-Hamon

Après Insoumeetic, voici HamonAmour, un réseau de rencontre pour les sympathisants de Benoît Hamon. Lancé il y a une semaine, le groupe Facebook compte plus de 1500 membres. "Un groupe de discussion, de rencontre et de débat à destination des islamo-gauchistes, bobos, communautaristes, bien-pensant(e)s, sectaires et utopistes soutenant Benoît Hamon", lit-on sur la page.



Les propos sexistes, racistes, homophobes ou transphobes ne seront pas acceptés et "les propos irrespectueux envers notre Benoît seront également punis sévèrement", précisent les administrateurs avec humour.



La mode des réseaux de rencontre entre militants semble naître. Et tant mieux si ça permet de trouver l’amour... Ou plutôt son/sa Hamoniste de coeur.