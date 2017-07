Guillaume : un quartier en plein essor

Il s’agit de la deuxième phase de ce vaste projet bâti "pour un village mixte et durable" et visant à améliorer le cadre de vie des habitants tout en préservant le patrimoine culturel. La construction des 74 Logements locatifs sociaux et très sociaux de l’opération "Terrain Baillif" avance rapidement.



"Afin de répondre aux attentes de la population du Guillaume et de ses alentours qui comptent environ 7 000 habitants, nous prévoyons aussi une médiathèque plus adaptée", souligne Marie-Nathalie Hoareau, élue du secteur, insistant aussi sur la nécessité de la réalisation des trottoirs de chaque côté de la RD 7, entre l’école et le lieu dit "La Croix". "Souvent, les petits de l’école les Fourmis empruntent cette route à pied pour se rendre à la bibliothèque actuelle et risquent et tomber de haut et se faire très mal. Il en est de même pour les personnes porteuses de handicap et en fauteuil. Nous ne pouvons pas rester insensibles", dit-elle.



Outre les logements, la médiathèque et les trottoirs, cette deuxième phase d’aménagement du bourg du Guillaume comprend la construction de locaux commerciaux, ainsi que le rafraichissement de l’école primaire devant laquelle une zone sécurisée est prévue avec "dépose minute". … "La Mairie construit avec et dans l’intérêt de la population", conclut Mme Hoareau. Parallèlement, en amont de ce vaste chantier, les travaux de réseaux d’eau pluviale sont en cours. Ça bouge au Guillaume, secteur stratégique vers Petite France et Maïdo, sites hautement touristiques…