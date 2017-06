Mail Courrier des lecteurs Gueule de bois

La CAF n’en peut plus, apprend- on ce matin .



Macron nous promettait un monde ouvert vers l’activité et l’entreprise, pour faire face à la mondialisation heureuse .



Ce sont en fait les files d’attente dans les services sociaux qui s’allongent .



La loi Egalité réelle n’a pas voulu rester à l’écart du mouvement de démagogie ambiante pré électorale .



L’augmentation du complément familial en est l’illustration : on a majoré d’un tiers, pour les ultra marins, le montant de cette allocation , mais on a maintenu l’accès à cette aide dès le premier enfant , alors qu’en métropole n’y ont droit que les familles de 3 enfants . On a relancé ainsi la politique nataliste , en pleine situation de chômage massif et sans perspective raisonnable d’amélioration . Moralité : on n’a aucun avenir à proposer à nos enfants , mais continuons à en faire et votez pour les démagogues !



Et nous nous réveillons évidemment avec la gueule de bois !



La sonnette d’alarme est tirée, moins d’une semaine après la fin des festivités électorales !



La Caisse nationale des allocations familiales (CAF) est débordée. Avec 700.000 nouveaux bénéficiaires de ses prestations en 2016, la CAF a enregistré en une année un bond record de 6,2% du nombre de ses allocataires.



En tout, 12,5 millions d'allocataires touchent au moins une prestation de la branche Famille de la Sécurité sociale, ce qui représente 32 millions de personnes couvertes, soit un Français sur deux.



Conséquence immédiatement perceptible de cette hausse , l'accueil téléphonique s'est fortement dégradé : 37,5 millions d'appels téléphoniques ont été enregistrés en 2016, ce qui représente une hausse de 16% par rapport à l'année précédente



Notre députée de la première circonscription , -la force tranquille... de la paresse idéologique - , s’est engagée à “défendre les fonctionnaires”. C’est du moins ce que nous disaient se tracts . En écho , nous apprenons qu’alors que les difficultés de la CAF à faire face à la demande auraient pu et du être aisément anticipés, il semblerait que rien n'ait changé à la CAF, en amont de la mise en place des réformes.



Résultat: les objectifs de satisfaction, comme l'obligation déjà insuffisante de répondre à 90% des appels, n'ont pas été atteints. Seuls 78,4% des appels ont été traités...



Effet pervers s'il en est, cette impossibilité, pour certains allocataires, de joindre l'organisme renforce le manque de confiance à son égard. Beaucoup préfèrent alors appeler pour s'assurer qu'un virement les concernant a bien été pris en compte, saturant encore un peu plus les lignes téléphoniques de la CAF...Boucle infernale comme celle dans laquelle nous ont entrainés les élections



Vive la France éternelle , la défense des fonctionnaires et l’indexation de leurs salaires . Pierre Balcon Lu 12 fois



