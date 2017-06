Groupama: Les salariés en grève dès demain

150 € Net / mois

Accord d'Intéressement 2017-2019 :

Enveloppe Globale (E.G.) = 10 % du résultat net avant impôt et intéressement

Env. sup. 100 % E.G. si Ratio Combiné < ou = à 100 %

Env. sup. 60 % E.G. si Taux Satisfaction > ou = à 80 %

Env. sup. 60 % E.G. si croissance Cotisation Acquises > ou = à 2 %

Env. sup. 60 % E.G. si Frais Généraux < ou = à 34 % Plafond légal (20 % MSB DADS) Pas de déduction de la Réserve Spéciale de Participation de l'Intéressement



La CGTR Groupama Océan Indien

"Malgré les nombreuses tentatives d'apaisement de l'Intersyndicale CFDT-CGTR, la direction de Groupama reste sur ses positions dérisoires et de ce fait entraîne le mécontentement général des salariés.Ainsi, après une assemblée générale, en date du 10 juin 2017, les salariés de Groupama, accompagnés de la CFDT et de la CGTR,, pour obtenir :- Une augmentation de salaire :- Mise en place d'unedans les recrutements. Mise en place d'une commission de recrutement (avec les partenaires sociaux)L'Intersyndicale souhaite informer les sociétaires de Groupama qu'il y aura des perturbations et/ou des fermetures au niveau des agences, et du siège de Groupama, à compter de mardi 13 juin 2017".