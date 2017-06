Groupama : Les grévistes refusent la rencontre avec le directeur

La grève se poursuit à Groupama. Hier, les grévistes ont décidé de reconduire celle-ci pour une durée illimitée, après l’échec des négociations avec la direction.



L’intersyndicale reproche à la direction son « mépris » vis-à-vis des salariés du groupe. Dans un mail adressé à Alain Baudry, directeur général de Groupama Océan Indien, les syndicats déplorent que ce dernier souhaite reporter les discussions sur les salaires "en fin d’année 2017".



L’intersyndicale critique également le "semblant de calendrier" de la direction concernant leurs acquis comme "la complémentaire frais de soins" et sur son souhait de "bannir les autres points de revendications des négociations".



Par ailleurs, l’intersyndicale a fait part à la direction de son souhait de ne pas participer à la réunion planifiée ce jeudi 15 juin 2017 sur l’intéressement, "avec des personnes se disant de FO et de la CFE-CGC (…) syndicats non représentatifs et non grévistes dans le but de polluer nos échanges".