Groupama: La direction prête pour la médiation et la conciliation

Au 4e jour de grève, la direction de Groupama a souhaité s’exprimé, hier. "Alain Baudry, le directeur général, a rappelé lors de réunions explicatives au personnel sa position sur l’accord d’intéressement, point important car il peut représenter plusieurs mois de salaire. Il est allé à la rencontre des salariés grévistes, à l’extérieur du siège à Sainte-Marie, avant de s’exprimer aussi devant les salariés non grévistes", lit-on dans un communiqué.



La direction affirme vouloir trouver un solution au plus vite : "Plus le temps passe, plus la dynamique de cette année qui était jusqu’ici très positive risque de s’altérer et plus nous aurons de difficultés à trouver un accord de qualité pour les salariés".



Elle se rendra à la réunion de médiation prévue lundi et de conciliation proposée par l’Inspection du travail, fixée au vendredi 23 juin.