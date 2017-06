Groupama: La direction "n'est aucunement fermée aux discussions"

"La situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'entreprise a des répercussions sur son activité, certaines agences sont restées fermées ce jour. La direction tient à présenter toutes ses excuses à sa clientèle pour la gêne occasionnée. Elle précise que tout est mis en œuvre pour opérer un retour à la normale dans les meilleurs délais.



Dans le contexte actuel, une organisation spécifique de maintien d'activité a été mise en place. Il vise à répondre aux sollicitations les plus pressantes. Cinq agences, installées dans chaque micro-région de l'île, sont ouvertes et sont en mesure de recevoir le public. Il s'agit des agences de Sainte-Clotilde, Saint-André, La Possession, Saint-Leu et Ravine-des-Cabris.

Les équipes en place sont, par ailleurs, appuyées par la plateforme d'accueil téléphonique de l'entreprise (n° 0262 300 300).



La direction tient à rappeler qu'elle n'a jamais rompu le dialogue social.

Des négociations sont en cours avec les représentants syndicaux concernant l'accord d'intéressement. Celui-ci est arrivé à son terme et doit être renégocié pour une durée de trois ans. Après deux réunions qui ont permis de faire avancer les discussions, une troisième rencontre a été programmée depuis la semaine dernière. Elle est prévue ce jeudi. Afin de permettre à l'ensemble des représentants syndicaux d'être présents, ce rendez-vous ne peut malheureusement pas être avancé.



La direction a bien noté les revendications salariales lors du dépôt de préavis de grève ce samedi 10 juin. Bien que surprise par certaines de ces requêtes, elle a bien pris en compte l'ensemble des demandes et n'est aucunement fermée aux discussions. Elle tient toutefois à rappeler que des négociations sont en cours et concernent à ce jour exclusivement l'accord d'intéressement. Elle rappelle aussi que les NAO se déroulent habituellement en fin d'année et qu'il existe une commission de dialogue social qui se réunit régulièrement pour évoquer les revendications syndicales ainsi que les négociations règlementaires obligatoires. "