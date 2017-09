Grève nationale : Le fonctionnement des écoles perturbé jeudi

Suite au mouvement de grève nationale prévue le Jeudi 21 Septembre 2017, le déroulement de la journée risque d'être perturbé dans certaines écoles de l'île. Le point, commune par commune.



Saint-Pierre

La Ville de Saint-Pierre informe les parents d’élèves que la restauration scolaire et la surveillance pendant la pause méridienne ne pourront être assurées. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.



Le Port

Compte tenu des perturbations possibles (production et distribution des repas), Olivier Hoarau, le maire de la ville du Port, informe les parents d’élèves que le service de la restauration, la surveillance de la pause méridienne et les activités périscolaires ne seront pas assurés ce jeudi 21 septembre 2017.



Le Tampon

La commune du Tampon informe qu’elle a pris les dispositions pour assurer :

- les garderies du matin et de l’après midi

- la restauration scolaire

- le service minimum d’accueil dans les écoles qui seraient touchées par le

mouvement de grève

Les transports scolaires seront également assurés par la CASUD.



Sainte-Suzanne

Suite au préavis de grève déposer pour la journée du jeudi 21 septembre 2017, les parents d’élèves sont informés que des perturbations sont à prévoir dans tous les établissements scolaires de la ville. La restauration scolaire ne sera donc pas assurée. Il est demandé aux parents, de prendre toutes leurs dispositions afin de récupérer leurs enfants à l’heure du déjeuner.



Saint-Leu

En raison du mouvement de grève national, notamment dans les écoles, prévu ce mardi 12 septembre 2017, la Ville de Saint-Leu informe les parents d’élèves que l'accueil scolaire sera fortement perturbé dans les écoles maternelles et élémentaires de Saint-Leu. Nous conseillons aux parents de prendre leurs dispositions concernant la journée de demain, mardi 12 Septembre.



Saint-Joseph

En raison du mouvement de grève annoncé par l’éducation nationale le jeudi 21 septembre 2017, des perturbations sont à prévoir dans certaines écoles de la ville. Nous invitons les parents d’élèves à se rapprocher des établissements et à prendre leurs dispositions.



La Possession

La Ville de La Possession informe les parents de la perturbation du fonctionnement des écoles occasionnée ce jour là :



Fermeture d'école :

Aussi l’école Roland Jamin qui annonce 100% d’intentions de grève de l’Education Nationale sera fermée.



Les autres écoles concernées par le mouvement :

- L’école André Malraux

- Les écoles Auguste Lacaussade (maternelle et élémentaire)

- L’école Evariste de Parny

- L’école Isnelle Amelin

- L’école Jules Joron

- L’école Raymond Mondon

- L’école Joliot Curie



Dans ces écoles les élèves disposeront d’un service minimum d’accueil afin d’assurer la continuité éducative.



Elles ouvriront à 7H50 et une garderie exceptionnelle sera mise en place jusqu’à 15h30, en lien avec les horaires des transports scolaires.



Dans toutes les écoles :

La restauration sera assurée (sauf Roland Jamin)

Cependant il n’y aura pas de TAP, ni de périscolaire pour des raisons de sécurité.

Les parents concernés sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants.

La Ville reste à votre disposition au numéro suivant : 0262711100