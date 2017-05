Grève illimitée des agents communaux de St-Louis: 12 écoles sur 32 fermées

Atsem, agents des services administratifs ou services techniques...une centaine d'employés de la mairie de Saint-Louis manifestent depuis 7h30 ce lundi matin devant l'hôtel de ville.



Les grévistes déplorent un manque de dialogue social et demandent une revalorisation salariale ainsi qu'un plan de titularisation "transparent" . "10 agents ont été titularisés cette année et parmi eux, 6 ont eu leur concours. Des titularisations pour lesquelles l’ensemble du conseil municipal ne semblait pas d’accord", confie Marina Amony, secrétaire générale du groupement départemental Force Ouvrière.



Jeudi, représentants syndicaux et l’élu délégué au personnel, Léonus Thémot, s’étaient pourtant retrouvés sur certains points. Pour le syndicat, les premières bases d’un protocole d’accord avaient été jetées. "Pourquoi attendre alors qu’on pourrait signer aujourd’hui, c’est inacceptable", ont protesté les grévistes.



Conséquence de ce mouvement de grève illimitée, 12 écoles sur 32 sont fermées ce lundi faute de personnel suffisant pour assurer la surveillance et le bon déroulement des repas.



Du côté de la mairie, Léonus Thémot assure avoir reçu le syndicat par deux fois depuis le début de l’année. "Un contact a été pris avec les différentes organisations syndicales pour ouvrir un dialogue, ce mercredi, mais de manière partagée puisqu’il s’agit de questions qui touchent toutes les sensibilités", explique-t-il.



Une rencontre entre les grévistes et le maire, Patrick Malet, devrait avoir lieu au cours de la journée.