Grève illimitée à la Semrre: La collecte de plusieurs déchets interrompue

La totalité du personnel de collecte de la Semrre, soit une soixantaine de personnes, est entrée en grève illimitée ce mardi 18 juillet 2017. Les salariés demandent une augmentation de salaire de 55 euros net et une prime de 1200 euros net. Le préavis de grève a été lancé la semaine dernière. Quatre réunions ont eu lieu avec la direction sans grandes avancées, déplore Denis Ulderic, de l’UR 974 qui soutient le mouvement accompagné de la CFDT et SAFPTR.



Une quarantaine de salariés se trouvent actuellement à proximité du centre de traitement des déchets de la CIVIS devant les locaux de l’entreprise.



L’entreprise est en charge de la collecte des déchets verts, des encombrants et de la gestion de l'errance animale principalement dans le Sud de l’ile. Ce mouvement de grève impacte donc la collecte des déchets verts et encombrants sur les communes de la Petite Île et St-Pierre.



La collecte des animaux morts est également interrompue sur le département auquel s’ajoute l’ enlèvement des bennes pleines dans les centres de tri du Sud.



Des salariés sont également postés devant les locaux de la SEMRRE à Ste-Marie.



Une nouvelle réunion avec la direction doit avoir lieu cet après-midi.