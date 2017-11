Grève des usines Albioma : 85 000 clients sans électricité

Suite au mouvement de grève qui touche l’entreprise Albioma, premier producteur d’électricité de l’île, 85 000 clients sont privés d’électricité depuis 15h00 ce mardi 28 novembre, explique EDF dans un communiqué. L’ensemble du territoire est concerné. La situation devrait se dégrader à l’approche du pic de consommation du début de soirée.



Les deux usines Albioma de Bois-Rouge (Saint-André) et du Gol (Saint-Louis), qui assurent habituellement 47% de la production d’électricité, sont respectivement au ralenti et à l’arrêt, impactant lourdement la production d’électricité et l’équilibre offre-demande.



En tant que gestionnaire du réseau électrique, EDF a mobilisé tous les autres moyens de production disponibles sur l’île. Cela n’étant pas suffisant, l’entreprise se trouve contrainte de suspendre l’approvisionnement de certains clients pendant quelques heures (2 à 3 heures). Cette pratique – appelée " délestage " - vise à préserver la stabilité du système électrique.



EDF demande aux Réunionnaises et Réunionnais de limiter autant que possible leur consommation afin d’assurer la couverture des besoins prioritaires en électricité de l’île. Elle prie ses clients de bien vouloir l’excuser pour ces désagréments indépendants de sa volonté, et les remercie par avance pour leur compréhension.