Grève des salariés de l'ANPAA-974 ce mardi

Une grève des salariés de l’ANPAA-974 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) est annoncée ce mardi, devant le siège de la direction régionale, à Savannah de 9h à 16h , indique l'intersyndicale (ANPAA 97-4 CFDT Santé Sociaux Réunion et CGTR Santé et de l’Action Sociale).



Un mouvement social destiné à demander la réintégration d'une collègue jugée "licencié injustement sans cause réelle et sérieuse", et à demander "l’arrêt immédiat de toute chasse aux sorcières, d’un mode de management uniquement par la sanction" et "d'un mode de gestion par le mensonge'".



Font également partie des revendications "la reconnaissance de la souffrance au travail", "la mise en place immédiate des préconisations de rapports d’expertise" et "la mise en place d’un binôme de médiation, composé d’un représentant du personnel du Comité de Coordination des CHSCT et d’un membre de la direction nationale".