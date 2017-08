Grève des salariés de Total à Mayotte: Deux arrêtés signés

Suite au débrayage d'une partie des salariés de l’entreprise Total hier, qui a occasionné des perturbations dans la distribution du carburant, deux arrêtés préfectoraux ont été signés par le sous-préfet Eric de Wispelaere.



La Préfecture a tenu une réunion en présence des représentants de la société Total et des services de l’État concernés afin de faire un point de situation et de déterminer les mesures à prendre pour l’approvisionnement des usagers prioritaires.



Tous ce sont mis d'accord sur l’établissement d’une liste des véhicules prioritaires, notamment des services

de santé et de sécurité, qui pourront être approvisionnés selon des modalités précises, à savoir des

horaires spécifiques et réservés aux stations de Pamandzi, Majicavo (Centre commercial Lukida) et

Chirongui. Dans le deuxième arrêté, l’approvisionnement et le stockage de carburants dans des bidons et jerricans est interdit temporairement, pour des raisons de sécurité des personnes.