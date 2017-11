Grève des facteurs à Piton St-Leu: "Ce blocage pèse lourdement sur la distribution du courrier"

Le maire des Avirons René Mondon, accompagné du Sénateur Michel Dennemont, s’est rendu sur le lieu du mouvement hier lundi 27 novembre.



Les 2 élus comprennent les revendications des grévistes et entendent bien leurs interrogations quant à leurs conditions de travail.



Ce blocage commence à peser lourdement sur la distribution du courrier pour les particuliers mais risque surtout de mettre en difficultés certaines entreprises non seulement de Saint-Leu mais également des Avirons.



Devant le risque de durcissement du mouvement le maire des Avirons et le Sénateur souhaitent vivement que tous les protagonistes se mettent autour d’une table. Ils demandent aux représentants syndicaux et à la direction de trouver le plus rapidement une sortie de crise afin que les citoyens ne soient plus pénalisés.