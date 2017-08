Grève à Total Mayotte : Un collectif des entreprises appelle à se réunir

La situation est toujours au point mort à Mayotte. Alors que la grève de Total Mayotte dans l’île aux Parfums a entamé ce lundi sa deuxième semaine, un collectif d’entreprises appelle les chefs d’entreprise à se réunir mardi 22 août à 14h sur le parvis du M’Biwi aux Hauts Vallons.



Une réunion qui servira au collectif de discuter d’actions a mener suite au blocage économique qui paralyse le département du fait de la grève.



Pour rappel, les grévistes de Total Mayotte réclament une augmentation générale des salaires de l'ordre de 15 %.



Le dépôt pétrolier d'où partent les camions-citernes avait été bloqué par les grévistes, avant que le préfet de Mayotte ne donne l’ordre samedi soir de libérer ce point stratégique.



Selon les informations de nos confrères des Nouvelles de Mayotte, "une dizaine de camions (…) ont pris la route escortés par les forces de l’ordre afin de réapprovisionner les stations de l’île".



Mais comme l’explique le média mahorais, ce réapprovisionnement des stations était à destination des entreprises et aux véhicules prioritaires aux barges.



"En attendant, le conflit se poursuit et les négociations sont toujours au point mort avec des magasins qui se vident ne pouvant être ravitaillés et un port où les conteneurs ne peuvent plus sortir faute de carburant", ajoute Les Nouvelles de Mayotte.