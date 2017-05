Mail Social Grève à Hydrô Réunion : Le mouvement ne faiblit pas La grève se poursuit à Hydrô Réunion. Au 3ème jour du mouvement, plus de 50% des effectifs présents sont grévistes sur les sites du Port, l’Etang Salé et Saint-Denis.



Malgré une médiation entamée entre salariés, direction et conseil d'administration, le mouvement se poursuivra ce mardi. "Tous les salariés grévistes et non grévistes d'Hydrô Réunion sont inquiets pour leur emploi. Quelle est la situation réelle et financière de la structure", s'interrogent-ils.





Au 3ème jour de grève la grande majorité des cadres et plusieurs non cadres restent mobilisés pour dénoncer l'incompétence avérée du directeur général Mr Rougemont. Malgré la mise en place d'un comité de pilotage pour éclaircir la situation financière de la structure et entamer une médiation entre salariés, direction et conseil d'administration, les revendications restent inchangées. Ils souhaitent le départ de Mr Rougemont, directeur général depuis plus d'un an et la réintégration des personnes indispensables au maintien des savoirs faires et de la viabilité de la structure (E. Tessier, C. Gueguen, P. Mangion). Le directeur général fait preuve depuis sa nomination de manquements répétés :

- une absence d'anticipation, - un manque de réactivité sur les dossiers, - pas de coordination des équipes,

​- pas de mise en cohérence de l'action de la structure,

- un manque de représentativité auprès des partenaires.



Ses non-réponses et certaines prises de décisions contraires aux intérêts stratégiques et financiers de la structure ont récemment pu être démontrées devant les membres du Conseil d'Administration.



Le 19 mai, un des membres du CA nous rappelle en réunion préliminaire, la date limite de dépôt du renouvellement du label CRT (Centre de ressources technologiques) fixé au 26 mai, dossier ayant été transmis au directeur général en début d'année. Il n'a pas hésité à faire preuve de mauvaise foi en stipulant devant les membres qu'il avait commencé à travailler sur le dossier de renouvellement de ce label. Or, il a transmis un dossier totalement vierge aux équipes, sans aucune consigne, comme à son habitude, ainsi qu'aux membres du CA immédiatement après la réunion.



Le dossier de renouvellement du label CRT, primordial pour que notre structure soit reconnue comme interface privilégiée entre les scientifiques et le monde économique, est complexe, demande une coordination des équipes et une synthèse des éléments techniques et financiers.



Malgré l'enjeu et l'importance de ce dossier les salariés compétents pour y répondre sont dans l'incapacité de mener à bien cette tache dans le délai de quelques jours donnés par notre directeur général.



Il est inadmissible que nous devions faire face encore une fois à une situation d'urgence pour palier aux manques de Mr Rougemont à son poste de directeur général. Nous sommes dans l'incapacité de continuer à travailler dans ses conditions.



Les délégués du personnel, comme les membres du CA ont de plus été alertés par les groupements d'aquaculteurs, de faits graves qui vont à l'encontre de l'intérêt de cette filière et vont dans le sens de l'action des salariés en cours.



