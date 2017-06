Grève à Groupama: "La direction veut remettre en cause tous les avantages sociaux"

Des salariés de Groupama soutenus par la CFDT et la CGTR sont en grève depuis ce mardi matin. 80 agents sur les 200 que compte le groupe à La Réunion, se sont rassemblés devant le siège social à Sainte-Marie.



Ils réclament une augmentation de salaire de 150 euros net par mois, le paiement des heures supplémentaires, l'application de l'accord d'intéressement, la mise en place d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC), la fermeture le samedi, le maintien de la Complémentaire Frais de Soins en l'état et le maintien des avantages et critères acquis pour les salariés, conjoints, et enfants.



"Aujourd'hui, la direction veut remettre en cause tous les avantages sociaux acquis depuis des décennies", déplore un syndicaliste de la CGTR. "La direction dit que la santé de la société est fragile mais elle ne s'oublie pas quand elle s'octroie des primes. Et quand il s'agit de négocier des accords avec les salariés, il faut toujours se serrer la ceinture", ajoute un syndicaliste de la CFDT.



La grève se poursuivra demain si aucune rencontre n'est programmée dans la journée, préviennent-ils.



Suite à ce mouvement, le fonctionnement des différentes agences et le siège de Groupama est perturbé ce mardi.