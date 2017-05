Grégoire Cordeboeuf réagit à l'investiture "En Marche" de Monique Orphé

Depuis février 2017, madame Orphé tente de décrocher l’étiquette "En Marche" sans prendre le soin de présenter aux Réunionnais le bilan de ses 5 années passées à l’Assemblée Nationale.



Aujourd’hui, la députée PS sortante a eu ce qu’elle souhaitait : son investiture En Marche !



En effet, le parti du nouveau Président de la République élu a fait le choix de reprendre la même et continuer ainsi l’immobilisme pour les 5 prochaines années.



Le 11 juin prochain, dès le 1er tour des législatives, Grégoire CORDEBOEUF, candidat sans étiquette sur la 6ème circonscription, mettra un terme à cette inertie.



Les Réunionnais souhaitent un député qui les représente en tenant compte de la moralisation de la vie politique et du non-cumul des mandats.



Ils souhaitent un renouvellement profond du paysage local et veulent élire une personne de conviction qui donnera son énergie pour défendre leurs intérêts et leurs idées au sein de l’Assemblée Nationale.



Grégoire CORDEBOEUF incarne ces attentes et les valeurs qui feront que notre circonscription soit plus dynamique et que notre île brille par son exemplarité.



Au peuple de décider et de trancher...