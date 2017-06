Mail Législatives 2017 Grégoire Cordeboeuf appelle à voter "sans condition" Monique Orphé Le candidat "divers droite", Grégoire Cordeboeuf se range derrière Monique Orphé pour ce second tour des élections législatives. "Ni droite, ni gauche", Grégoire Cordeboeuf a atteint les 2,09% de voix dans la 6e circonscription.

Au lendemain de l'élection présidentielle, les Français ont clairement décidé de vouloir changer le paysage politique de notre pays : Le "ni droite, ni gauche" l'a emporté face aux partis traditionnels.



Je me suis présenté aux législatives, sans étiquette, incarnant ainsi un candidat "ni droite, ni gauche", pour réaliser mon défi : faire ma propre place dans le paysage politique local.



Je renouvelle mes remerciements les plus sincères et chaleureux aux électeurs qui se sont déplacés, qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'avoir une place considérable notamment sur Sainte-Marie.



Cette campagne électorale m'a plus que jamais donné envie de continuer à réaliser mes projets futurs et d'être sur le terrain pour continuer à rencontrer les réunionnais, les accompagner au quotidien et maintenir cette dynamique nouvellement créée.



Pour le second tour, en respectant ma ligne de conduite "ni droite, ni gauche", j'ai décidé de soutenir la majorité présidentielle avec "La République En Marche" représentée par Monique ORPHE sur la 6ème circonscription.



Monique ORPHE est la seule candidate "En marche" à la Réunion au second tour. Il nous faut une députée qui représentera la Réunion dans cette majorité présidentielle.



Monique ORPHE votera toute loi en faveur de la moralisation de la vie politique à laquelle je suis attaché. A ce propos, députée depuis 2012, elle a préféré ne pas cumuler sa fonction d'adjointe au maire, ce qui n'est pas le cas de Nadia RAMASSAMY qui cumule de nombreux mandats politiques.

Je souhaite continuer à porter mes projets et mes convictions au service des Réunionnais pour les prochaines années avec La République En Marche.



