Grande parade de Noël à St Benoît: Les préparatifs vont bon train

Organiser une grande parade de Noël dans le centre-ville, voilà le pari audacieux que se sont lancés les animateurs de la commune de Saint-Benoît.



Et ils ne font pas les choses à moitié : voiture, château, traineau, sapin illuminés et personnages de Noël grandeur nature sont actuellement minutieusement confectionnés au CASE chemin de Ceinture (de 9h à 15h) et ce jusqu’au vendredi 1er décembre.



Vous trouverez ci-dessous des photos qui vous donneront un avant-goût de l’investissement des animateurs qui souhaitent offrir aux Bénédictins une parade digne de ce nom afin que la magie de Noël opère...



La parade aura lieu le jeudi 14 décembre 2017.