Grande Anse: L'extension du bassin de baignade prévue pour un montant de 7 millions d'euros

Le site de Grande Anse va changer de visage. Outre l’aménagement de l’arrière plage, la commune de Petite-ile projette d’étendre la surface du bassin de baignade. Ce mardi, réunis en conseil municipal, les élus ont approuvé le programme d’études et de travaux ainsi que l’enveloppe globale prévisionnelle de l’opération.Au bassin existant agrandi sur une surface totale de 7 200 m2 par "enrochement naturel", s’ajouteront la construction d’un poste MSN (surveillance de la baignade), l’aménagement des abords de la plage et des accès au bassin (sentier, escalier, belvédère…) et celui d’une piste d’accès aux véhicules de secours. Du mobilier de confort et la signalétique devront également être installés.En charge de la mise en oeuvre de l’opération, la SPL Maraïna liée par convention de mandat de maîtrise d’ouvrage à la commune. Entre les différentes études et les travaux, l’extension du bassin de baignade de Grande Anse est estimée à plus de 7,5 millions d’euros.