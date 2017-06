Grand Prado : Les boues responsables de mauvaises odeurs totalement évacuées

Veolia indique via un communiqué que l'opération d’évacuation des boues responsables des odeurs à

proximité de la station d’épuration du Grand Prado "s’est déroulée comme prévu".



Pour rappel, un lot de boues issu de la filière de traitement du Grand Prado présentait une odeur inhabituelle et persistante, qui a pu être perçue, cette semaine, autour de la station d'épuration, dans certains secteurs de Sainte Marie, notamment la zone de Duparc. En cause, "un aléa d’exploitation".



L’opération d’évacuation des boues s’est achevée hier soir. Retour à la normale donc pour l'exploitation de la station d’épuration, notamment de sa filière de traitement des boues. Les habitants du secteurs peuvent respirer.



Veolia Eau Réunion s’excuse de la gêne occasionnée et indique étudier actuellement, avec ses experts, "les différentes pistes pouvant être à l'origine de ce phénomène, qui ne s’était encore jamais produit sur le site, afin d’éviter qu’un tel épisode ne se reproduise dans le futur."