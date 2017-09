Grand Bassin : Holy Land Experience

Si la religion est l'opium du peuple, sans conteste l'ile Maurice en est l'exemple. La religion est intrinsèquement liée à sa culture politique, sociale et culturelle.



Grand Bassin ( Ganga Talao) est un lac "sacré", lieu de culte pour les dévots de la communauté hindoue. Des milliers de pèlerins s'y rendent chaque année lors de la nuit de Maha Shivatri. Si le lieu est devenu l'attraction majeure de l'ile, elle s'est transformée peu à peu en un vaste parc d'attraction spirituelle.



Entre temples dédiés au Dieu Shiva, Hanuman, Ganesh, on y trouve aussi les associations culturelles hindoues de l'ile qui ont érigé ce lieu comme un Etat dans un Etat. Milice, groupuscules, drapeau aux couleurs de l'Inde, passage obligé des premiers ministrables ou des chefs d'Etat en visite sur l'ile.



Ce vaste parc va connaitre dans les prochains jours une effervescence hors du commun et sans précédent selon les personnes concernées. On pensait que l'idée de balancer des tonnes de balles de couleur par hélicoptère à l'occasion de Divali à la tronche des fidèles au dessus du Mangal Mahavel était en soit un évènement majeur. NIET.



Le Dieu Shiva était déjà spectaculaire avec son trident. La statue de la déesse Durga à quelques mètres sera dévoilée ce 30 septembre. Encore plus haute encore plus grande. Ils vont finir par toucher les étoiles.



Et pour cause cet édifice, selon les organisateurs, est sans conteste la plus grande statue de la divinité hindoue au monde ! Oui au monde ! Et donc aucun complexe à inscrire ce chef d'œuvre au Guinness Book of Records et au LIMCA World of Records. 2000 m3 de béton ainsi que 400 tonnes de fer d'ouvrages ce n'est pas rien. Et pour faire taire les mauvaises langues. « Aucun fonds public n’a été injecté dans ce projet laïc ; il a été entièrement financé par des dons, principalement en nature par des dévots de Durga Maa ». Quand on aime on ne compte pas. Enfin si un peu tout de même. L'édifice est évalué à plusieurs millions de roupies.



Ils ont aussi fait les choses comme il faut. Cette cérémonie de consécration sera supervisée par deux gurus indiens, spécialistes des rituels et prières, qui ont étudié les astres et les textes sacrés de l’hindouisme.



50 ans après leur indépendance, les mauriciens ont pillé leur patrimoine et héritage architectural avec hargne dans une quasi indifférence. Il ne reste plus grand chose des vestiges britanniques ou françaises sur l'ile. Démolition des bâtisses ou dégradations majeures des monuments, le plus souvent par des personnes ou autorités responsables de leur conservation. A côté de ça, ils sont dans la course pour battre le record du monde des statuts terrestres dédiés aux dieux et déesses à travers l'ile. Deux poids deux mesures. Pas de place au miracle. A quand la réplique du mur des Lamentations.

Disneyland, le parc d'Astérix, Europa Park, autant de parcs d'attractions qui attirent chaque année des millions de visiteurs. A Maurice faute de culture, ils ont réussi à transformer un lieu de culte en parc d'attraction spirituelle qui attirent autant de fidèles que de touristes.