"Gran Mèt Prop" : 540 kilos de déchets évacués au Piton des Neiges - 24 mai 2017

Parmis les déchets récoltés, la majorité dataient de plusieurs dizaines d'années. En revanche, les agents mobilisés ont repéré un grand nombre de "nouveaux" déchets : tubes énergétiques, canettes de boissons énergétiques, bidons d'eau, compotes, crème anti-inflammatoire...

Gran Mèt Prop : une initiative du Parc national

Depuis plusieurs années, les bénévoles du Club Avalasse, en lien avec le service des sports de la commune de Cilaos organisent au niveau du Piton des Neiges, un ramassage des déchets, avant et après le Cross du Piton des Neiges.

Dans le cadre de la convention d'application de la Charte, de son 10ème anniversaire, et en cohérence avec les actions du programme "LIFE+ Pétrels", le Parc national souhaite encourager et apporter son soutien à l'exemplarité de ce club sportif cilaosien.

Ce « Grand Met’prop » du Piton des Neiges vient compléter les actions déjà engagées dans le cadre de la convention d'application de la charte signée en entre Cilaos et le Parc national de La Réunion :

- Préserver les milieux naturels et les espèces indigènes (Aménagement et plantation d'espèces indigènes au Trou de Pilon en )

- Agir pour la conservation des Pétrels endémiques (Programme Life+ Pétrels et programme d'extinction des lumières exemplaire à Cilaos lors des nuits sans lumière en avril- )

- Valoriser les patrimoines du territoire de Cilaos (Démarche Porte de parc engagée avec la CIVIS et valorisation en cours des sentiers de randonnée du Piton des neiges, tour du Bonnet de Prêtre, de la cascade du Bras rouge et de la Chapelle)

- Sensibiliser les publics sur les patrimoines (exposition Pitons, cirques et Remparts à la salle du conseil municipal, projet de résidence d'artiste à venir "Cilaos, un territoire, un esprit")



Le Département de La Réunion

Acteur majeur dans la protection de la biodiversité de La Réunion et principal propriétaire forestier de l’île (95% des forêts publiques), le Département met en œuvre une gestion durable de son patrimoine naturel. Il protège les milieux et paysages exceptionnels, assure leur valorisation et l'aménagement des sentiers. Le Département fait aussi la promotion de l’emploi et de l’activité économique et agricole, met en place des actions d’éducation et de sensibilisation, et organise des actions de lutte contre les espèces invasives.

Principal financeur aux côtés de l’Europe de la gestion des forêts et des milieux naturels, le Département investit chaque année 11 millions d’euros (sur les 17 millions d’euros qui sont consacrés chaque année pour la préservation et l’aménagement) pour plus de 100 000 hectares d’espaces naturels. L’entretien des sites (dont la collecte et l’évacuation des déchets) coûte 4.4 millions d’euros par an.

Le Département est par ailleurs un acteur majeur de la protection et de la biodiversité de La Réunion, notamment par la sauvegarde des Pétrels endémiques au travers du financement de l’action de l’association AVE2M.

Cette association soutenue par le Département depuis 2013 met en œuvre des actions de dératisation et de piégeage des chats dits "marrons" (revenus à l'état sauvage), principaux prédateurs du Pétrel noir et du Pétrel de Barau, oiseaux de endémiques menacés d’extinction. Elle intervient également sur la lutte contre les déchets et dépôts sauvages, contre les autres espèces invasives et sensibilise le public. Au vu des résultats positifs et appréciés par l’ensemble des acteurs, le Département a conforté en 2016 son soutien à l’AVE2M à travers une convention cadre de 5 ans (2016-2020).

Cette association a reçu une subvention de fonctionnement d’un montant de près de 190 000 € pour l’année 2017 pour financer des actions visant à la sauvegarde des pétrels endémiques et plus largement à la préservation des milieux naturels et de leur biodiversité, en menant des actions de lutte contre la flore et la faune envahissantes. La Collectivité finance par ailleurs 40 salariés en CAE-CUI.



A l’occasion de l'édition 2017 du Cross du Piton des Neiges, première et plus ancienne course de montagne à La Réunion, un "Grand Met’ prop" a été organisé les 18 et 19 mai 2017 par le club Avalasse, la commune de Cilaos et le Parc national de La Réunion au Piton des Neiges.Aux alentours du gîte, près du kiosque "Petit Matarun" et au sommet du Piton des Neiges, ce sont plus de 540 kg de déchets qui ont été récoltés. 3 bigs-bags ont été évacués par hélitreuillage les 20 et 21 mai 2017 et triés par les services des sports de la commune et la CIVIS à la déchetterie de Cilaos. Un dernier big-bag au niveau du kiosque du Petit Matarun sera évacué cette semaine. Une quinzaine d'agents du Parc national, de l'AVE2M, du Club Avalasse, de la commune de Cilaos, de l'ONF et des bénévoles ont été mobilisés sur chacune des deux journées pour mener à bien cette opération.Cette opération de ramassage des déchets s'est déroulée en partenariat avec le Conseil départemental, l'Office National des Forêts (ONF), la CIVIS et l'Association des Gestionnaires des Gîtes de Montagne (AGGM) et l'équipe Life+ Pétrels. L'association AVE2M a profité de cet événement pour lancer son programme de dératisation renforcé sur le site du Piton des Neiges grâce au soutien financier du Conseil départemental et du Parc national. Une opération de dératisation a permis de poser 22 blocs d'appâtage sur la zone.Face aux enjeux de conservation des patrimoines naturels et paysagers de l’île, le Parc national organise régulièrement de grandes opérations partenariales de collecte et d’évacuation de déchets. Ces ramassages renforcent l'entretien régulier financé par le Conseil départemental, assuré par l'ONF.Plus de 160 points noirs ont ainsi été inventoriés en 2016 par les agents de terrain du Parc national en coeur de parc. On y recense des camps de braconniers, des dépotoirs sauvages, des déchets en bord de sentiers, etc... On peut y retrouver des emballages alimentaires, drapeaux, couvertures de survie, tentes, piles, bâches, plastiques, matelas, marmites, vêtements, bouteilles plastiques, bouteilles de gaz mais aussi des déchets organiques (pelures de fruits, restes de repas, poils et viscères de tangues…)Les opérations de nettoyage orchestrées par le Parc national ont pour but de rendre à ces lieux leur naturalité préservée pour le bien-être des Réunionnais et des visiteurs de tous horizons. Elles visent à sensibiliser les publics sur l'impact de l'abandon des déchets même biodégradables dans la nature (pelures de fruits, restes de repas...).Ces déchets nuisent à la qualité paysagère des sites et induisent une prolifération de prédateurs introduits (rats et chats ensauvagés). Ces derniers s'attaquent à l'avifaune endémique (pétrels et oiseaux forestiers) et consomment les semences de la flore indigène. Ils impactent la santé humaine en contaminant l'eau et le milieu naturel de bactéries pathogènes (leptospirose).