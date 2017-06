Mail Blog de Pierrot Gouvernement Macron : Deux poids et deux mesures ?





Il s'agit de Muriel Pénicaud, en charge de la très délicate réforme du code du travail à venir. Cette probable impunité est-elle due au fait que le dossier concerne indirectement le président de la République?



Des perquisitions ont été menées hier matin au siège du groupe publicitaire Havas et de l'agence nationale Business France dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'organisation d'un déplacement en janvier 2016 à Las Vegas d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie. La justice, qui s'appuie sur un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) daté du 8 mars, soupçonne Business France, alors dirigée par l'actuelle ministre du Travail Muriel Pénicaud, d'avoir confié à Havas, sans appel d'offres, l'organisation à la hâte d'une soirée. Selon Le Canard enchaîné, qui avait révélé l'affaire début mars, le coût de l'opération aurait été de 381.759 euros, dont 100.000 euros pour les seuls frais d'hôtel.



Cela n'a pas empêché le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner de déclarer ce matin ne pas être "inquiet" des conséquences de l'affaire Business France pour Muriel Pénicaud.



"Business France a passé un marché, une commande, il y a eu une irrégularité. Muriel Pénicaud, qui était directrice générale, a provoqué immédiatement un audit, puis une inspection générale, puis l'inspection générale a validé un accord, et c'est elle qui a donné cette information, donc je ne suis pas inquiet sur les conséquences de cette information", a commenté Christophe Castaner sur Europe 1.



"Je pense que c'est une grande ministre du Travail, et je pense que ça a été une directrice de Business France exceptionnelle qui elle-même a déclenché tous les voyants quand il y a eu une anomalie", a-t-il poursuivi.



Son départ du gouvernement n'est "absolument pas" à l'ordre du jour, a-t-il conclu, alors que la composition du nouveau gouvernement Philippe est attendue pour cette fin d'après-midi.



Doit-on en conclure qu'il existe deux poids et deux mesures au sein du gouvernement Macron? Des enquêtes préliminaires ont certes été déclenchées contre Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard et Richard Ferrand, mais aucun n'a pour l'heure été mis en examen et tous trois contestent formellement les faits qui leur sont reprochés. Quant à François Bayrou, rien n'est officiellement reproché pour le moment. Pourtant, Emmanuel Macron leur a gentiment demandé de renoncer à leurs postes ministériels, car personne ne croira qu'ils ont agi de leur propre initiative. Surtout quand on connait l'ego du président du Modem et sa joie d'être ministre !

Alors que Muriel Pénicaud a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Et elle pourrait continuer à être ministre? C'est à plus rien y comprendre !



Pierrot Dupuy Lu 292 fois



