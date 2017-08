Goûter partage à la résidence de l’Église LCR Éperon

Dans le cadre de leurs projets d’animation sociale soutenus par le Contrat de Ville de la commune de Saint-Paul, la CAF et l’État au sein du quartier de l’Éperon, l’AREP et l’association Lantant Ponso organisent une journée d’animation ponctuée d’un goûter partage le samedi 26 août 2017 de 15h30 à 20h au LCR de l’Éperon.



Au programme kabar la parole avec la compagnie Teat Kabary, démonstration et initiation de danse hiphop, concert de badianne, rakontaz zistoir.