Globice : Des dizaines de baleines et des dauphins observés dans le Sud

Les témoignages affluent ces deux derniers jours, attestant du spectacle des baleines dans le Sud de La Réunion.Globice a, hier, effectué une sortie en mer et l’association qui travaille à l’étude des cétacés et à leur protection, est parvenue à croiser la route de dizaines de baleines mais aussi de dauphins d’Electre et tachetés entre Saint-Philippe et Saint-Pierre.Plus de 12 baleines ont été identifiées au cours de cette journée exceptionnelle. Des rencontres que l’association a souhaité partager via sa page Facebook