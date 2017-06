Globalement du beau temps pour ce lundi de Pentecôte

La journée débute sous le soleil pour la quasi totalité de l'île, selon Météo France. Quelques nuages s'accrochent en effet encore sur l'Est, mais n'apportent au plus que quelques farines, et se dissipent au fil des heures. C'est donc une belle matinée qui s'annonce.



Les nuages de pentes s'installent doucement en fin de matinée, mais restent peu développés. Quelques rares gouttes sont possibles à mi pente dans l'après-midi. Les sommets et les cirques devraient continuer à profiter d'un bon ensoleillement toute la journée. Le littoral profite aussi du soleil, même si l'étalement progressif des nuages vers la région du Port pourrait venir assombrir le ciel en cours d'après-midi.



Les températures maximales devraient atteindre les 29°C sur la côte Ouest, et 26 à 28 °C sur le reste du littoral. On attend 23°C dans les cirques, 19°C à la Plaine des Cafres, et 15 à 16°C au volcan ou au Maïdo.



Le vent d'Est à Sud-Est est modéré, avec des rafales pouvant atteindre 50km/h sur le Sud Sauvage et la côte Nord de l'île. La brise domine sur les plages de l'Ouest.



La mer est en général agitée, localement forte sur le Sud Sauvage. Une houle de Sud-Ouest s'amplifie entre 2m et 2,5m en journée de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table.