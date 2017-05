Gillot : Quatre ressortissants comoriens maintenus en zone d'attente

Quatre ressortissants comoriens, retenus depuis vendredi dans la zone d’attente de l’aéroport Roland-Garros, ont comparu hier devant le juge des libertés et de la détention. Ils ont été contrôlés par la police aux frontières après avoir été contrôlés avec de fausses pièces d’identité.



Les quatre voyageurs ont été interpellés à leur descente d’avion en provenance de la Grande île.



Les avocats des trois hommes et de la femme, Me Mihidoiri et Me Magamootoo, ont pu obtenir pour ces derniers un délai supplémentaire sur le territoire.



En attendant que leur demande d’asile soit examinée, ils ont été emmenés jusqu’au centre de rétention.