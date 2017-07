Gillot: Interpellé avec 500 g d'héroïne et 16 kg de résine de cannabis

Nouveau coup de filet des douaniers réunionnais à l’aéroport Roland Garros après l’interpellation, jeudi, d’un passager en possession de 351g de cocaïne Hier matin, un voyageur en provenance de Paris a été arrêté et placé en garde à vue. Il a tenté de faire passer 500 g d'héroïne et près de 16 kilos de résine de cannabis pour une valeur marchande de plus de 340 000 euros, indique la presse écrite.Il devrait être présenté devant la justice lundi selon la procédure de comparution immédiate.