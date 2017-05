Mail Communiqué Gilles Leperlier : "Croire en une vraie politique familiale et sociale" À la veille de la fête des mères, Gilles Lerpelier, candidat PCR sur la 6ème circonscription, et Nicole Virapinmodel, sa suppléante, s'expriment sur la "politique familiale et sociale". Voici leur communiqué :

Nous célébrons demain la fête des mamans. C'est une fête d'amour et de rassemblement, une fête de famille. Pour cette journée particulière, nous tenons à mettre l'accent sur les problèmes que rencontrent aujourd'hui les femmes, les mères, nos jeunes, nos familles dans une société en pleine crise sociale, morale, économique et culturelle.



Il ne se passe pas un jour sans que la presse évoque des faits de violences faites aux femmes mais aussi de discrimination, de viol, d'abus, d'injustices... Tous ces actes doivent nous interpeller car ils mettent en danger la cohésion au sein de la société, au sein des familles réunionnaises et le modèle du vivre ensemble réunionnais.



Il y a urgence à mettre en place une véritable politique de développement qui prenne en compte les problèmes de fond de la société. La famille et l'éducation doivent être au cœur de ces enjeux. Il est urgent de créer toutes les conditions permettant à la famille de s'épanouir, de s'intégrer dans son environnement, de croire en un avenir meilleur. Cela implique des mesures justes et fortes en matière de logement, d'emploi, d'éducation, de formation... Des mesures que nous porterons à l'Assemblée nationale.



Il est aussi urgent de mettre en place une véritable politique de vie sociale qui permette de renforcer les liens entre les habitants, de lutter contre l'isolement et le mal être des familles, de renforcer la cohésion sociale, de soutenir, d'accompagner et de responsabiliser les familles dans des actions citoyennes.



Les familles ont aussi droit à la santé. Nous devons améliorer davantage notre système de santé et la qualité des soins, créer des emplois dans le domaine de la petite enfance, de l'aide à la personne, soutenir les projets de création de maisons de retraite, de structures adaptées dans l'accompagnement des malades atteintes de cancer, de la maladie de parkinson, d'Alzheimer, de diabète...



C'est bien à la famille qu'il incombe de préparer les jeunes générations à donner à notre société une orientation à la fois respectueuse des traditions et consciente de son évolution. En cette journée spéciale, nous souhaitons à toutes les familles réunionnaises une belle journée de vivre-ensemble, et nous souhaitons une très belle fête des mères à toutes les mamans.



Gilles Leperlier et Nicole Virapinmodely

