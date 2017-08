Gilles Fontaine, un pirate réunionnais du 18e siècle

Si la Buse, ses faits de piraterie et son trésor ont déjà fait couler beaucoup d’encre, l’histoire de ces Réunionnais qui se sont "engagés" dans la piraterie au 17e et 18e reste encore méconnue.



Gilles Fontaine (1679-1729) est l’un d’entre-eux. Grâce aux travaux de la Confrérie des Gens de la mer et plus particulièrement ceux de Christian Desseigne, plongeur-archéologue au sein de l’association, le parcours de ce pirate réunionnais, aventurier dans l’âme permet de renouer avec une partie de notre histoire maritime.



Spécialiste des naufrages sur les côtes réunionnaises, c’est en effectuant des recherches sur Eustache Leroy, pirate amnistié, beau-frère du pirate créole, que Christian Desseigne va s’intéresser à la vie de Gilles Fontaine.



Fils de Jacques Fontaine, menuisier pour la compagnie des Indes installé du coté de Saint-Paul, Gilles Fontaine, à l’instar de son père, choisira l’aventure en intégrant comme matelot l’équipage du capitaine pirate anglais John Bowen.



5 ans de vie de pirate à bord notamment du Speedy Return, son retour à La Réunion les poches pleines, sa participation à la conquête du sud de l’ile par le biais de la culture du café… A travers le parcours de Gilles Fontaine, Christian Dusseigne lève le voile, ce vendredi 25 aout à 18h à la Saga du Rhum à Saint-Pierre, sur le monde fascinant des pirates qui ont sévi dans l’océan Indien.



Une conférence gratuite proposée par la Confrérie des Gens de la Mer qui fêtera prochainement ses 20 ans d’existence et qui pour l’occasion sortira un ouvrage inédit.