Culture Gilette Aho lance un grand concours d'écriture très original Véritable vedette nationale du petit écran, la Réunionnaise Gilette Aho est une pionnière... Elle fut la première femme de couleur à l'écran en France, un métissage qui tout de suite a séduit les Français. Elle revient aujourd'hui avec un projet loin de la télévision, centré sur l'écriture et sur son île qu'elle aime tant. Le fil conducteur du concours : piloter Madame Desbassayns et sa fidèle servante sur notre île.



Pouvez-vous nous présenter ce projet ?



Il s’agit d’une action autour de l’écriture. Ecrire une lettre à un personnage du passé. Une lettre courte (200 à 400 mots). "Ecrire c’est vider son sac sans être interrompu". Il est intéressant de pénétrer dans "l’espace intérieur" des Réunionnais. A travers cette action, il n’est pas question d’invectiver, encore moins de vanter un personnage. L’écriture est une invitation "au recueillement", à l’audace et c’est aussi un travail manuel…



A qui s’adresse-t-il ?



Aux intrépides, aux généreux, à celles et ceux désireux de participer à une action autour de l’écriture.



Comment l’écriture est-elle devenue une telle évidence pour vous?



L’écriture, tout comme la lecture, m’accompagne depuis toujours. Pour preuve, j’en ai fait mon métier. A travers ce concours, je souhaite partager ma passion. Tout comme un passionné de la cuisine, de la couture et même de jeux vidéos partageant son centre d’intérêt avec d’autres.



Madame Desbassayns, une provocation ou une réhabilitation?



Ni l’une, ni l’autre. Nous (les membres de l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture) cherchions un personnage "féminin" si possible et du passé. Il y en avait pas mal. Nous nous sommes arrêtés sur Madame Desbassayns. Il est intéressant de savoir ce que les gens pensent de ce personnage emblématique de l’Histoire de La Réunion.



Qui est ce personnage à ses côtés?



Madeline accompagne Madame Desbassayns dans ce retour imaginaire à La Réunion. C’est une personne qui travaillait sur la propriété de la famille Desbassayns. Je l’ai découverte dans l’ouvrage que Jean François Sam Long a consacré à Madame Desbassayns.



Le scénario est posé : voilà deux dames (deux gramounes) arrivées à l’aéroport de La Réunion, elles attendent quelqu’un pour les faire visiter l’île. Qu’est ce que les participants vont "concocter comme programme touristique" ?



Qu’espérez-vous de ce concours d’écriture tellement original à La Réunion?



Nous sommes dans la perspective. Nous ne savons pas si le public va être sensibiliser par une action d’écriture liée au passé. Le monde de l’image et du texto a pris les rênes dans la société. Albert Jauze le président du jury a insisté pour que le concours soit ouvert aux jeunes de 14-18 ans. Nous verrons dans quelques semaines. Une chose est sûre les meilleures lettres seront rassemblées dans un ouvrage dédié à Madame Desbassayns.



Y aura-t-il une deuxième édition?



Effectivement une seconde édition est programmée l’année prochaine.



L'Association pour Promouvoir la Lecture et l'Ecriture, en partenariat avec Zinfos 974, présente ce premier concours en collaboration avec XL Airways, la librairie Gérard et Cap Méchant.



La lettre est à adresser à Madame DESBASSAYNS.

Madame Desbassayns vous a écrit : elle vous annonce son arrivée à La Réunion. Accompagnée de son auxiliaire de vie Madeline (esclave affranchie), elle vous demande d’être leur guide lors de leur séjour dans l’île. Toutes deux souhaitent retrouver les traces de leur passé. Vous acceptez d’être ce guide. Vous leur proposez un programme digne des personnages de votre imagination. Vous commencerez votre lettre par :



Mesdames, je serai à l’heure de votre arrivée. Je vous attends. Il faut que je vous dise…



La lettre sera rédigée en français ou en créole sur une feuille A4 recto - dactylographiée - Times New Roman - Corps 12 - 200 mots minimum - 400 mots maximum— Intervalle 1,5 (fichier PDF exclusivement).



La lettre sera une œuvre originale dont le participant est le véritable auteur et libre de droits. La lettre ne comportera aucun élément permettant d’identifier son auteur. La lettre sera postée exclusivement à l’adresse suivante : ecritureetlecture@orange.fr A RETROUVER SUR LE SITE DU CONCOURS

Le nom, l’adresse mail ainsi qu’une adresse postale et coordonnées téléphoniques seront à préciser dans le message d’envoi. Un accusé de réception sera envoyé automatiquement. Une seule lettre sera acceptée par personne et pour toute la durée du jeu. Les lettres ne seront, en aucun cas, restituées à leurs auteurs.



Les critères d’appréciation seront les suivants :

· les connaissances historiques autour de Madame Desbassayns et de son environnement.

