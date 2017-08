Mail La grande Une Gilbert Annette demande aux commerçants de patienter deux mois





Ils étaient reçus ce jeudi depuis 17H30, en mairie de Saint-Denis. Une réunion qui s'est achevée par un désaccord vers 19H. Les commerçants ont obtenu du maire que le dispositif soit tout de même évalué au bout de deux mois. Mais ce sont "deux mois de trop", affirme pas du tout convaincu Sandiren Permale, le président de l'Union des commerçants de Saint-Denis.



Les commerçants déplorent depuis une semaine les modifications "sans concertation" de la circulation opérées dans les rues Felix Guyon et Maréchal Leclerc.



Des réunions de travail avaient été programmées en fin de semaine dernière au sein de la CCIR. Une délégation avait été reçue par le président Ibrahim Patel qui accompagnait également les commerçants aujourd’hui à l’hôtel de ville où une réunion avec la mairie et la CINOR était organisée. Les professionnels ont également reçu le soutien du président de la Chambre de métiers, Bernard Picardo.



"Le projet a déjà failli être réalisé l’année dernière. Les panneaux avaient même été installés. Mais nous avions obtenu deux réunions avec les élus et, vu notre désaccord, le projet avait été stoppé. Mais voilà que les panneaux sont installés à nouveau du jour au lendemain sans concertation avec les riverains", indiquait la semaine dernière le président de l'Union des commerçants dionysiens, Sandiren Permale.



