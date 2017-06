Gilbert Annette: "La Plateforme de la Droite doit cesser de parler au nom de toute La Réunion"

Le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, a souhaité revenir sur les résultats des législatives, ce mardi, afin d’éclaircir des polémiques, discréditer la Plateforme de la Droite et du Centre, et évoquer l’avenir du Parti Socialiste.



Pour Gilbert Annette, au total sur ces législatives, l’Union de la Droite et du Centre a remporté 44,5% des voix et n’atteint donc pas la majorité des suffrages exprimés: "Elle doit cesser de parler au nom de toute La Réunion". Avec 55,5% des voix, "les autres" majoritaires selon les calculs de Gilbert Annette à savoir Thierry Robert, la gauche d’Huguette Bello et de Jean-Hugues Ratenon "qui se rapprochent des Insoumis" et le PS-Progrès pourrait donc "former un bloc". "Il appartient à cette majorité, de s’engager, de s’exprimer largement et d’être entendue", insiste-t-il.



Le maire de Saint-Denis est également revenu sur la polémique suscitée autour des candidatures de Monique Orphé et Karine Nabénésa."Madame Nabénésa aurait pu être candidate de la 6e circonscription avec Monique Orphé sous l’étiquette de la majorité présidentielle, c’est ce que nous avions conclu avec Thierry Robert mais il se trouve que la direction d’En Marche a choisi de donner l’investiture à Monique Orphé sans que je n’intervienne" , se defend-t-il. Malgré cette "contre-vérité" du député-maire de Saint-Leu, Gilbert Annette assure que les deux hommes sont "des alliés potentiels".



Objectif: les municipales de 2020



Quant à la victoire de Nadia Ramassamy face à Monique Orphé dans cette 6e circonscription, la faute n’incomberait pas à Daniel Jaures son suppléant de Sainte-Suzanne. Il a en effet rejoint le PLR d’Huguette Bello en 2012 après avoir milité au PCR aux côtés de Maurice Gironcel. "Jaures ou pas Jaures, ça aurait été pareil ", lance Gilbert Annette. Monique Orphé aurait-elle délaissé sa présence sur sa circonscription au profit de son travail de députée à Paris? Une hypothèse émise par l'élu.



Mais à Saint-Denis, pour le maire, aucun doute : les résultats sont encourageants. Ericka Bareigts (PS) alors qu’elle "portait l’impopularité du quinquennat Hollande" a obtenu 64% des suffrages. En ligne de mire de l'édile qui veut se concentrer sur l'avenir, les prochaines échéances électorales et notamment les municipales de 2020 et atteindre l'objectif fixé de 66 %.



A "mi-mandat", Gilbert Annette organise un séminaire ce samedi afin de "mettre la bonne personne au bon endroit" et de "s’organiser".