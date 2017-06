Mail Législatives 2017 Gérard Françoise: "Un premier tour à confirmer" Gérard Françoise, adjoint au maire de Saint-Denis soutient Ericka Bareigts (1ère circonscription) et Monique Orphé (6e circonscription) au second tour des législatives. Selon lui, c'est "un premier tour à confirmer". Voici son communiqué:

Ce premier tour des élections législatives confirme que le mouvement "En marche !" fait désormais partie du paysage politique de Nos Territoires de France dont ceux de La Réunion.



Certes l’abstention a été massive. Mais elle est elle-même porteuse de message. Elle confirme en effet le désintérêt des électeurs, non pas envers la politique – il suffit de regarder les résultats médiamétrie des émissions politiques pour constater que l’intérêt pour la "chose publique" est toujours présent – mais envers les partis politiques, engoncés dans des postures figées qui ne savent plus répondre aux enjeux d’un monde toujours plus changeant.



Le succès remporté par le mouvement "la République En marche !" au niveau national montre que les attentes des électeurs ont profondément évolué, bien plus vite que les partis censés les représenter. Pour le citoyen, les postures politiciennes, les querelles d’appareil, les hypocrisies des plateaux télé n’ont que trop duré.



Aujourd’hui, ce que l’électeur attend, ce sont des élus qui sachent mettre réellement l’intérêt général et non plus l’intérêt partisan au premier rang de leurs préoccupations. En témoigne la défaite, dès dimanche, de poids lourds de la politique, de Droite comme de Gauche, qui s’étaient, dès le soir de l’élection présidentielle, rangés dans une opposition systématique, et donc stérile.



Au niveau local, "la République en Marche" confirme également les bons résultats enregistrés lors du second tour de l’élection présidentielle. Sur quatre circonscriptions, les candidats "En Marche" ne sont malheureusement pas qualifiés pour le second tour. Mais ils n’ont pas démérité, loin s’en faut ! Dans des circonscriptions difficiles, souffrant d’un manque de notoriété évident, ils ont réalisé de bons scores, et je leur adresse toutes mes félicitations et tous mes encouragements à poursuivre leur engagement au service des Réunionnais et de La Réunion.



Dans la 1ère circonscription, Ericka Bareigts, qui sans avoir certes l’investiture du mouvement peut légitimement s’en réclamer, arrive en tête dans tous les bureaux, y compris dans ceux traditionnellement ancrés à droite.



Dans la 6ème, Monique Orphé arrive elle aussi en tête, faisant même jeu égal avec la Droite sur la commune de Sainte-Marie. Je tiens à féliciter mes deux collègues de la majorité municipale. Je remercie tous les Dionysiens, particulièrement les habitants de Sainte-Clotilde, qui ont fait confiance à nos candidates. Et je les appelle à confirmer leur choix dimanche prochain pour que nous puissions compter sur deux députées qui ont déjà montré combien elles ont à cœur de défendre les intérêts de La Réunion et des Réunionnais.



Gérard Françoise

Adjoint au maire de Saint-Denis

Gérard Françoise

Adjoint au maire de Saint-Denis



