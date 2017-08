Gendarmerie: Le général Xavier Ducept prend ses fonctions

Arrivé à La Réunion il y a trois semaines, le nouveau commandant de la Gendarmerie, le général Xavier Ducept a pris ses fonctions. Il dit vouloir "se donner le temps d’apprendre l’île". "Elle est complexe, riche et mérite d’être bien comprise avant d’aller plus loin dans les orientations", a-t-il affirmé.



Selon lui, les priorités sont les violences intra-familiales et les cambriolages. La proximité est aussi un point sur lequel Xavier Ducept s’attarde: une présence sur le terrain dans les centres commerciaux et les centres-villes, par exemple.